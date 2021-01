iPhone 12 da 64 gigabyte ed Amazfit Band 5 in offerta su Amazon oggi

Tanti sconti proposti in giornata su Amazon. Tra le promozioni offerte dalla compagnia di Seattle oggi 29 Gennaio 2021 troviamo un iPhone 12 da 64 gigabyte, che raggiunge il prezzo più basso mai raggiunto, e sullo smartband AmazFit Band 5. Vediamo quali sono le promozioni in questione.

Sconti Amazon del 29 Gennaio 2021

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde: 863,54 Euro (939 Euro)

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna - Verde: 28,16 Euro (44,90 Euro)

In entrambi i casi, nella scheda tecnica sono presenti altri prezzi. Nel caso dell'iPhone 12, al momento dell'inserimento del prodotto nel carrello il sistema provvederà a stornare i 40,46 Euro residui. Con questo sconto, Amazon garantisce il prezzo più basso mai raggiunto da questo modello sulla piattaforma, e permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero.

Per quanto riguarda l'Amazfit Band 5, invece, la promozione sarà disponibile fino alle 20:30 di stasera, ma nel momento in cui stiamo scrivendo è stato richiesto già il 70% della disponibilità totale. Per ottenere lo sconto è necessario spuntare la casella "coupon" nella scheda prodotto, che porta allo storno di 10 Euro.