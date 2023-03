iPhone 12 da 64GB ad un prezzo da best buy su Amazon: che offerta!

Continuano gli sconti Amazon anche in giornata odierna. Il marketplace di Andy Jassy in questo primo mercoledì di Primavera 2023 propone un’offerta molto interessante su iPhone 12 da 64 gigabyte, che raggiunge il minimo storico,.

Di seguito i dettagli dell’offerta:

iPhone 12 (64GB) - nero: 607 Euro (839 Euro)

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto sulla piattaforma americana, che propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 50,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 27 Marzo 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 22 ore e 53 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare.

Quest’oggi Amazon ha anche annunciato le offerte di primavera che prenderanno il via il 27 Marzo 2023 e scadranno il 29 Marzo 2023, con sconti fino al 40% su tanti prodotti.