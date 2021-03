iPhone 12 da 64Gb ed SSD Samsung da 1 terabyte in sconto al minimo storico su Amazon

In questo primo sabato di Marzo, Amazon propone a prezzi ridotti un iPhone 12 da 64 gigabyte ed un SSD Samsung da 1 terabyte, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre. La piattaforma di Jeff Bezos, inoltre, garantisce anche la consegna a stretto giro di orologio.

L'iPhone 12 in questione è da 64 gigabyte e scocca bianca. Amazon permette di portarlo a casa ad 807 Euro, 132 Euro in meno rispetto ai 939 Euro di listino, con un risparmio pari al 14%. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 161,40 Euro l'una, a costo zero e senza alcuna spesa supplementare. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ da 2 anni al prezzo di 169 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Disponibile in sconto anche l'SSD interno Samsung 870 QVO da 1 terabyte, che può essere acquistato a 94,90 Euro, il prezzo più basso di sempre. Anche in questo caso, la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita entro martedì 9 Marzo per coloro che effettueranno l'ordine entro 3 ore e 28 minuti. In questo caso la spedizione è gestita da Amazon, ma la vendita da un negozio terzo. Garantiti ovviamente tutti i vantaggi del Prime.