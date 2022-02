iPhone 12 ed AirPods 3 in sconto su Amazon: super offerte del weekend!

Mentre continua il weekend NO IVA di Mediaworld, anche Amazon rinnova i propri sconti ed in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti: si tratta delle nuovissime AirPods 3 e dell'iPhone 12.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 12 (64GB) - Viola: 687,64 Euro (839 Euro)

- Viola: 687,64 Euro (839 Euro) Novità Apple AirPods (terza generazione): 163,91 Euro (199 Euro)

Sull'iPhone 12 è anche disponibile la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 137,53 Euro al mese per cinque mesi, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, viene indicato come non disponibile. Amazon sottolinea che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile".

Per quanto riguarda le AirPods di terza generazione, invece, il pagamento a rate è da 32,79 Euro al mese per cinque mesi, con consegna gratuita prevista però per giovedì 10 Febbraio 2022 per i clienti Prime.

Chiaramente, tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ che ha un costo di 39 Euro per le cuffie e 169 Euro per lo smartphone.

Non abbiamo alcuna informazione sulla scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei suoi confronti, onde evitare spiacevoli sorprese.