iPhone 12, AirPods ed Amazfit Verge sono gli sconti dell'Epifania di Amazon

Mentre quest'oggi scadranno i Mega Sconti di Mediaworld, Amazon rinnova le promozioni e nella giornata odierna propone a prezzo ridotto tantissimi prodotti a prezzo ridotto, tra cui figurano anche gli iPhone 12 e le AirPods di Apple.

Sconti Epifania Amazon

iPhone 12 (64GB) - Azzurro: 882,55 Euro

Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione): 129,99 Euro

Amazfit Verge, Smartwatch: 47,99 Euro

La consegna è garantita nel giro di pochi giorni, per la precisione entro lunedì 11 Gennaio 2021, e viene gestita direttamente dal colosso di Seattle, con tutti i vantaggi previsti dal Prime. inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dalla sottoscrizione.

Per quanto riguarda iPhone 12, si tratta della variante da 64 gigabyte: nella scheda è presente come prezzo 929 Euro, ma al check out il sistema provvederà a stornare i 46,45 Euro restanti.

Le AirPods con case di ricarica Lightning (non wireless), invece, si confermano a tale prezzo già da qualche settimana, che garantisce un risparmio di 49,01 Euro rispetto al costo di listino imposto dalla compagnia di Cupertino.

Interessante anche lo sconto sullo smartwatch a marchio Amazfit, la startup controllata da Xiaomi: in questo caso il risparmio è di 22 Euro rispetto ai 69,99 Euro precedenti, pari al 31%.