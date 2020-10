iPhone 12, gli analisti sicuri: 'sarà l'evento iPhone più significativo degli ultimi anni'

Mentre scorre sempre più veloce il countdown che ci porterà all’evento iPhone del 13 Ottobre, dagli analisti di Morgan Stanley arrivano delle dichiarazioni che non possono non aumentare l'hype intorno al keynote.

In una nota di ricerca agli investitori, pubblicata da AppelInsider, l’analista Katy Huberty osserva che il lancio di iPhone 12 ed iPhone 12 Pro sarà “l’evento iPhone più significativo degli ultimi anni”, in quanto arriva in un momento chiave per l’azienda, dal momento che i cicli di sostituzione si sono allungati a più di quattro anni.

Complessivamente, la società di analisi prevede 82 milioni di iPhone assemblati nel trimestre delle festività natalizie (che si conclude a dicembre), con 78 milioni di unità spedite, in aumento di 2 milioni rispetto alle stime precedenti.

Qualora tali previsioni dovessero rivelarsi veritiere, Apple potrebbe superare l’obiettivo dei 220 milioni di iPhone spediti in tutto il 2021, in aumento del 22% su base annua, arrivando a quota 240 milioni.

Nel rapporto si torna a parlare nuovamente dei prezzi di iPhone 12: iPhone 12 Mini da 5,4 pollici dovrebbe partire da 649 Dollari, mentre iPhone 12 Pro Max costerà 1.399 Dollari per la variante con 512 gigabyte di storage. Confermata anche da parte di Morgan Stanley la presenza di quattro iPhone all’evento “Hi, Speed”. Nessuna informazione invece sulla possibile integrazione del Touch ID nel tasto laterale.