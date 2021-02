iPhone 12, Anker supera Apple: ecco il battery pack MagSafe

In seguito ai rumor di qualche giorno fa, torniamo a trattare su queste pagine l'arrivo di nuovi accessori per quel che concerne iPhone 12 e MagSafe.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, Anker ha superato Apple nella "corsa" all'immissione sul mercato di un battery pack compatibile con MagSafe. L'azienda ha infatti svelato l'arrivo del prodotto, che può essere agganciato direttamente sul retro di iPhone 12.

In particolare, il battery pack di Anker, chiamato PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank, dispone di una batteria da 5000 mAh ed è in grado di caricare iPhone 12 mini dallo 0% al 100%. Per quel che concerne, invece, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, si arriva rispettivamente a 95%, 97% e 75%.

Insomma, Anker ha anticipato Apple per quel che concerne questa tipologia di accessorio. Ricordiamo che fino a poco tempo fa si vociferava del fatto che la società di Cupertino stesse riscontrando diverse problematiche durante la realizzazione di un battery pack MagSafe. Più precisamente, sarebbe stato rilevato un eccessivo surriscaldamento.

In ogni caso, il battery pack di Anker è già comparso su Amazon USA: stando alle fonti, il prezzo sarà pari a 39,99 dollari. Le prime spedizioni, per quel che concerne l'estero, partiranno dal 3 marzo 2021.