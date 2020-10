iPhone 12, Apple potrebbe annunciare oggi la data di presentazione

Apple potrebbe annunciare l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 già nella giornata di oggi, martedì 6 Ottobre. Ad esserne convinto è il popolare leaker sul mondo Apple, Jon Prosser, che sul proprio account Twitter si è detto sicuro che gli inviti del keynote saranno diffusi quest’oggi.

Prosser, così come il suo collega “Sam Kohl”, ha affermato che qualora gli iPhone 12 dovessero davvero essere presentati il 13 Ottobre, la data odierna rappresenta il limite massimo per annunciare l’evento virtuale.

Da Apple ancora non sono arrivate conferme a riguardo, ma come osservato da molti non si tratterebbe di una prima assoluta (seppur inusuale vista la portata degli annunci): la società di Cupertino infatti lo scorso mese ha annunciato l’evento del 15 Settembre esattamente una settimana prima. Le ragioni sono presto che spiegate: dal momento che il keynote viene registrato in anticipo, e non vede la presenza del pubblico, Apple non deve inviare gli inviti alla stampa per permettere ai giornalisti di organizzarsi.

Storicamente però i keynote sono sempre stati annunciati con almeno dieci giorni d’anticipo, ma la pandemia in corso ha cambiato radicalmente le carte in tavola, oltre che le strategie delle società.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in prima serata, intorno alle 18-19, quando negli USA è mattina.