iPhone 12, Apple aumenta la produzione a causa dell'elevata richiesta

iPhone 12 è praticamente già sold out in molti store, dove le stime di spedizione sono largamente oltre la data di lancio ufficiale. Per questo motivo, Apple avrebbe deciso di aumentare la produzione di 2 milioni di unità.

Il colosso di Cupertino, per fare fronte all’elevata richiesta ha deciso di aumentare gli ordini ai fornitori, in quanto ottimista anche per il prossimo anno.

Gli analisti di Cinda Securities ritengono che le vendite dell’iPhone 12 di Apple dovrebbero superare le aspettative e prevede che gli ordini alla catena di produzione nel quarto trimestre dell’anno si aggireranno tra gli 80 e gli 85 milioni di unità, per raggiungere quota 230-240 milioni di unità nel 2021.

iPhone 12 quindi è in pista per superare il suo predecessore dello scorso anno. iPhone 11 ha venduto 75 milioni di unità nel quarto trimestre dello scorso anno, ma dal momento che solo due modelli della serie iPhone 12 sono in vendita, è difficile fare parallelismi e capire il sentore delle persone. Come mostriamo nel grafico presente in calce, attualmente l’iPhone più venduto della storia di Apple è il 6 e 6 Plus, con oltre 222 milioni di unità.

Nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo cui iPhone 12 supporterebbe la ricarica wireless inversa, ma è stata disattivata probabilmente una attesa delle nuove AirPods.