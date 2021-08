iPhone 12, Apple lancia un programma di riparazione gratuito per la capsula auricolare

La gamma iPhone 12 sta vendendo bene, quindi là fuori ci sono parecchi possessori di uno smartphone di questa famiglia. In questo contesto, purtroppo qualche "unità fallata" può sempre esserci, anche per Apple.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, nonché come si può leggere sul portale ufficiale di Apple, un numero limitato di possessori di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, prodotti nel periodo che va dall'ottobre del 2020 e il mese di aprile 2021, potrebbe riscontrare problemi per quel che concerne la capsula auricolare. In parole povere, quest'ultima potrebbe non emettere alcun suono quando si effettuano o ricevono chiamate.

Per quanto il colosso di Cupertino affermi che il numero di unità coinvolte è ridotto, capite bene che si tratta di un problema non di poco conto per coloro che lo riscontrano. In questo contesto, l'azienda di Tim Cook ha avviato un apposito programma di riparazione, che consentirà agli utenti di risolvere il problema in modo gratuito.

In parole povere, sarà possibile far controllare il proprio iPhone 12 o iPhone 12 Pro in un centro autorizzato, in modo che venga "esaminato" per comprendere se risulta effettivamente idoneo per il programma di riparazione gratuito. In ogni caso, Apple afferma che iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max non sono coinvolti nella questione.