iPhone 12, Apple al lavoro su un aggiornamento per il problema degli schermi verdi

Secondo quanto riferito da vari siti, Apple starebbe lavorando ad una correzione software per gli schermi di iPhone 12 che diventano verdi. E’ quanto emerge da alcuni rapporto, secondo cui il problema sarebbe di natura hardware e non software.

Come osservato da Cultofmac, un problema tecnico simile si è verificato con l’iPhone 11 ad inizio 2020, ed è stato risolto con un aggiornamento di iOS.

La problematica è stata oggetto di varie discussioni e segnalazioni sulla community di supporto Apple, in cui soprattutto nelle ultime settimane si sono moltiplicate le lamentele degli utenti. Almeno allo stato attuale, non sembra essere un disservizio riguardante un singolo modello degli smartphone top di gamma 2020 di Apple, in quanto segnalato da possessori di tutte e quattro le varianti.

La società di Tim Cook ha immediatamente provveduto ad informare gli Apple Authorized Service Providers che è a conoscenza del problema e lo sta esaminando. Nel frattempo però ai tecnici è stato raccomandato di non sostituire i display che mostrano tinte verdi o blu, ma di invitare gli utenti a temporeggiare in attesa di un aggiornamento software che potrebbe arrivare prossimamente.

Qualche settimana fa abbiamo riportato su queste pagine le segnalazioni di alcuni utenti che lamentavano la comparsa di tinte gialle sugli schermi di iPhone 12. La notizia migliore è che al momento sembra essere scongiurato il problema hardware.