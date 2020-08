iPhone 12, Apple pensa anche ad una versione 4G economica: in arrivo nel 2021?

Tra le principali novità di iPhone 12 ci sarà senza dubbio il supporto 5G. In una nota di ricerca dell'analista di Wedbush Securities, Dan Ives, però, viene sottolineato che Apple potrebbe lanciare sul mercato anche una variante 4G, che dovrebbe essere più economica.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, Apple lancerebbe quattro modelli di iPhone 12 nel 2020 ed un altro nel 2021, appunto quella 4G. I rumor su un modello low-cost di iPhone 12 sono presenti sul web da tempo: alcuni hanno ipotizzato un prezzo di 549 Dollari, ma andrebbe a collocarsi nella stessa fascia di mercato occupata dal nuovo iPhone SE 2, che parte da 399 Dollari.

Nel frattempo, non si registrano molte novità sul lancio. Apple infatti punta ad una distribuzione scaglionata di iPhone 12, per fare fronte ai ritardi che hanno interessato le catene produttive e che, come confermato dalla stessa società di Cupertino nel corso della conference call tenuta la scorsa settimana in cui sono stati annunciati i risultati finanziari, hanno ritardato l'arrivo sul mercato degli smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 12 Pro arriverà per ultimo nei negozi, mentre i modelli da 5,4 e 6,1 pollici saranno prodotti in contemporanea e giungeranno negli Store per primi.

Vi terremo aggiornati non appena ci saranno altre novità.