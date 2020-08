iPhone 12, Apple pubblica una diretta su YouTube: presentazione imminente?

In seguito ai concept emersi online, iPhone 12 torna al centro delle attenzioni per via di un "errore" di Apple. Infatti, l'azienda di Cupertino ha pubblicato una diretta su YouTube, svelando quella che potrebbe essere la data di presentazione della sua prossima gamma di smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, la società di Tim Cook ha pubblicato, per un breve periodo di tempo, una live streaming sul suo canale YouTube ufficiale. Prima di essere rimossa, quest'ultima, chiamata semplicemente "TEST", riportava la data del 10 settembre 2020. Più precisamente, l'orario di inizio fissato per il test erano le ore 10:15. L'immagine di copertina della diretta era legata alla WWDC 2020 che si è già tenuta qualche mese fa, ma chiaramente sono in molti a credere che questo test sia relativo ad iPhone 12.

Infatti, si vocifera ormai da tempo del succitato smartphone e la finestra di lancio sembra essere quella corretta. Giusto per farvi un esempio concreto, iPhone 11 è stato annunciato il 10 settembre 2019. Insomma, alla fine sembra che i piani di Apple possano continuare come sempre, nonostante in passato ci siano stati dei rumor che descrivevano un possibile evento in ottobre. Tuttavia, c'è anche chi pensa che la data del 10 settembre inserita da Apple sia semplicemente un placeholder.

La presentazione di iPhone 12 è realmente imminente? Staremo a vedere: non manca poi molto al 10 settembre 2020.