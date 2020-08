iPhone 12: Apple punta ad un lancio scaglionato, ecco come potrebbe essere diviso

Dopo la conferma ufficiale dei ritardi di iPhone 12, giunta nel corso della conference call tenuta da Apple la scorsa settimana a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari, sul web sono aumentate le indiscrezioni sulla possibile data di lancio della nuova generazione di smartphone. Quest'oggi dal DigiTime arriva un'interessante indiscrezione.

Secondo quanto affermato dal popolare giornale, alcune fonti vicine alla catena di approvvigionamento hanno affermato che Apple potrebbe adottare un approccio più graduale per il lancio dei suoi smartphone.

Nello specifico, la Mela potrebbe lanciare i suoi iPhone 12 in due fasi: nella prima dovrebbero arrivare sul mercato i due modelli da 6,1 pollici, mentre la seconda dovrebbe essere caratterizzata dalla disponibilità nei negozi dei dispositivi da 6,7 e 5,4 pollici.

A conferma di ciò arrivano anche alcune indiscrezioni secondo cui i fornitori delle schede madri per i primi modelli avrebbero già dato il via alle spedizioni, mentre "quelle per le seconde varianti inizieranno a fine agosto".

Nel frattempo, la scorsa settimana un gigantesco leak di iPhone 12 ha svelato delle interessanti indicazioni sui prezzi, le varianti, le dimensioni e le batterie che Apple avrebbe scelto per la nuova lineup di smartphone.

Per vederli sul mercato, però, probabilmente bisognerà aspettare ancora un pò: si parla di ottobre/novembre.