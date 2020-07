iPhone 12, Apple punta a migliorare la fotocamera: avrà delle lenti di fascia alta

In attesa di capire cosa succederà con il lancio di iPhone 12, soprattutto alla luce dei ritardi accumulati, il popolare analista Ming-Chi Kuo in una nuova nota di ricerca si è soffermato sul comparto fotografico che troveranno gli utenti nella nuova generazione di smartphone della compagnia di Cupertino.

Kuo sostiene che gli ingegneri punterebbero a migliorare ulteriormente la qualità delle fotografie scattate da iPhone, ed afferma che Largan fornirà gli obiettivi fotografici premium ad Apple già a metà luglio, in ritardo rispetto a quanto avvenuto negli anni passati. L'analista complessivamente afferma che la produzione sarebbe in ritardo di 4-6 settimane, e farà cadere il picco delle spedizioni tra settembre e novembre, rispetto alla tabella di marcia classica in cui era previsto tra agosto ed ottobre. E' probabile che questo ulteriore ritardo sia legato alla crisi sanitaria globale, ma a quanto pare l'annuncio ufficiale di iPhone 12 dovrebbe comunque arrivare a Settembre, con lancio in programma tra ottobre e novembre.

L'aspetto più interessante della nota è però senza dubbio rappresentato dalla parte in cui parla dell'obiettivo di fascia alta che verrà usato in iPhone 12, che però non scende nelle specifiche tecniche. In precedenza, però, aveva affermato che per il modello da 6,7 pollici è previsto l'utilizzo di sensori più grandi in grado di assorbire più luce. A tal proposito, qualche giorno fa è emersa l'indiscrezione secondo cui iPhone 12 potrebbe registrare video in 4K a 240fps.