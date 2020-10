iPhone 12, Apple sarebbe sorpresa della domanda per la variante Pro

A quanto pare, la gamma di smartphone iPhone 12 di Apple sta convincendo particolarmente gli acquirenti in questa prima fase di vendite. Infatti, si parla insistentemente di ottimi risultati.

In particolare, stando anche a quanto riportato a 9to5Mac, la società di Cupertino avrebbe ricevuto una domanda superiore alle aspettative per quel che concerne la variante Pro del suo nuovo smartphone top di gamma. A dirlo è il solito analista Ming-Chi Kuo, divenuto ormai popolare per le sue "previsioni" relative all'azienda di Tim Cook. Inoltre, Apple avrebbe rafforzato la sua catena di distribuzione, in modo da evitare problemi con gli ordini. Tra l'altro, stando anche a quanto riportato da Digitimes, la società di Cupertino avrebbe piazzato più ordini relativi ai chip usati dallo scanner LiDAR montato da iPhone 12 Pro (e Pro Max).

Vi ricordiamo del fatto che, nelle ultime ore, si è vociferato di una domanda superiore alle aspettative anche per la "variante base" iPhone 12. D'altronde, i nuovi arrivati in casa Apple, disponibili in Italia dal 23 ottobre 2020, sono già sold out in diversi store. Vi ricordiamo che iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max vedranno invece l'apertura dei preordini il 6 novembre 2020, per poi diventare effettivamente disponibili il 13 novembre 2020.

Stando a quanto fatto notare da Kuo, Apple inizialmente si sarebbe aspettata una domanda più alta per il "modello base" di iPhone 12 rispetto alla sua variante più costosa, ma a quanto pare iPhone 12 Pro starebbe vendendo ugualmente bene.