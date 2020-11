iPhone 12, Apple usa componenti degli iPad per risolvere i problemi di produzione

Oggi abbiamo già parlato dei problemi di produzione dei chip dedicati alla gestione dell’alimentazione di iPhone 12, che dunque con ogni probabilità causerà un calo della disponibilità degli smartphone; Apple però, secondo report recenti, dovrebbe riallocare alcune componenti usate per gli iPad alla produzione dei nuovi telefoni della Mela.

Stando a quanto diffuso da Nikkei Asia Review e dai colleghi di Macrumors, il fatto che la domanda di iPhone 12 Pro sia stata superiore al previsto avrebbe fatto decidere ad Apple di gestire in maniera diversa la produzione di tutti i suoi dispositivi attesi sul mercato, tra cui iPad e pure i nuovi MacBook attesi per la presentazione in occasione del keynote “One More Thing” del 10 novembre. Il gigante di Cupertino intenderebbe dare la priorità alla serie di smartphone a causa della carenza di unità già pronte per essere vendute, ma nel fare questo avrebbe già condizionato la produzione di circa due milioni di iPad.

In vista di Natale e del prossimo anno, Apple avrebbe inoltre richiesto ai fornitori di preparare più di 20 milioni di modelli di iPhone 11, iPhone SE e iPhone XR, ma in ballo ci sarebbero anche 75/80 milioni di unità di iPhone 12. Altre fonti avrebbero comunicato all’agenzia di stampa asiatica che la produzione di iPhone 11 Pro e Pro Max andrebbero arrestate completamente per evitare di influenzare negativamente le vendite dei nuovi modelli, ma da Cupertino non sarebbero giunti commenti al riguardo.

Nell’attesa di aggiornamenti, vi consigliamo di vedere un video pubblicato di recente su YouTube da PhoneBuff in cui vengono confrontati iPhone 12 Pro e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, per vedere quale dei due smartphone top di gamma sia il più interessante attualmente a disposizione sul mercato.