iPhone 12 ed Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon per il Cyber Monday

Ancora offerte su Amazon in occasione del Cyber Monday. Dopo aver segnalato le promozioni sugli Echo e Fire TV Stick, è la volta di due sconti molto interessanti disponibili su iPhone 12 ed Apple Watch Series 6.

Lo smartphone top di gamma 2020 di Apple, nella variante nera con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile ad 879 Euro, il 6% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, per un risparmio di 60 Euro. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 175,80 Euro al mese, semplicemente selezionando la casella dedicata alla destra della scheda tecnica. La disponibilità viene indicata come immediata, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro venerdì 4 Dicembre 2020 per coloro che effettueranno gli ordini nelle prossime 13 ore.

Interessante anche lo sconto su Apple Watch Series 6, con cassa da 40mm in alluminio. Nella variante GPS Only può essere portato a casa a 379 Euro, il 14% in meno rispetto al prezzo di listino imposto da Apple di 439 Euro. In questo caso però i tempi di consegna sono più elevati, e l'arrivo a casa è garantito in 1-2 mesi, sebbene non si escludano anticipi di alcun caso.

Le promozoni scadranno alle 23:59 di stasera, lunedì 30 Novembre 2020.