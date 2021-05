iPhone 12, arriva il responso dell'FDA su pacemaker e MagSafe

Nuovo capovolgimento di fronte sulla possibile interazione fra la tecnologia di ricarica wireless di iPhone 12 MagSafe e i dispositivi di stabilizzazione del battito e defibrillazione. Dopo i recenti studi dell'Henry Ford Institute, arriva dunque il parere dell'FDA.

L'Ente deputato alla regolamentazione alimentare e farmaceutica Americano ha infatti recentemente diramato il proprio comunicato in merito alla questione. Secondo quanto emerso, benché il rischio effettivo di interazione sussista e si sia evidenziata una possibile compromissione del regolare funzionamento dei dispositivi, non si evidenzia in alcun modo un reale impatto sulla condizione fisica dei pazienti. Questo discorso è esteso però non solo alle tecnologie implementate all'interno di iPhone 12 ma si parla più ingenerale di dispositivi smart dotati di magneti.

In particolare, l'FDA ha affermato di "non essere a conoscenza di alcun evento avverso associato a questo problema in questo momento" sebbene ribadisca di prestare attenzione all'utilizzo di suddetti dispositivi elettronici in presenza di impianti per il controllo del ritmo.

Fra le precauzioni da adottare, la Food and Drug Administration consiglia in particolar modo di:

"Tenere l'elettronica di consumo, come alcuni telefoni cellulari e smartwatch, a sei pollici di distanza dai dispositivi medici impiantati;

Astenersi dal portare dispositivi elettronici di consumo in una tasca sopra il dispositivo medico.

Parlare con il proprio medico in caso di domande sui magneti nell'elettronica di consumo e sui dispositivi medici impiantati;

Parlare con il proprio medico in caso di domande sui magneti nell'elettronica di consumo e sui dispositivi medici impiantati; L'agenzia incoraggia anche gli operatori sanitari a segnalare eventi avversi o problemi di sicurezza. I risultati della FDA sembrano essere in linea con i documenti di supporto aggiornati di Apple".

Ricordiamo infine che la stessa Apple, particolarmente attiva sul fronte della tutela dei propri dipendenti e utenti, ha di recente pubblicato delle nuove avvertenze relative a questa problematica sul documento di supporto di MagSafe.