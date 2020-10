iPhone 12 in Francia potrebbe arrivare con EarPods e cavo da USB-C a Lightning

Dopo le voci trapelate online mesi fa, con la presentazione di ieri degli smartphone top di gamma iPhone 12 Apple ha confermato che non ci saranno caricatori e cuffie EarPods cablate nelle confezioni. In Francia e forse anche in altri paesi europei, però, Cupertino potrebbe essere costretta a spedire alcuni pezzi per una legge nazionale specifica.

Lo sforzo di ridurre i rifiuti elettronici e la dimensione della confezione di iPhone 12 potrebbe essere vano in Francia: attualmente, infatti, nel sito nazionale ufficiale di Apple è segnato che tutti i modelli appena annunciati, dall’iPhone 12 Mini all’iPhone 12 Pro Max, riceveranno un paio di EarPods cablati gratuiti e un cavo da USB-C a Lightning, mentre mancherà il caricabatterie. Se per alcune testate si potrebbe trattare di un errore dell’azienda, su Reddit gli utenti hanno scoperto la possibile motivazione dietro questa scelta.

Nel thread lanciato su r/Apple qualcuno ha provato a giustificarla affermando che esistono leggi specifiche riguardanti l’accessibilità per gli utenti disabili, teoria rapidamente smentita da altri utenti; è stato u/piezo32 infine a linkare una pagina dell’Environmental Working Group del 2010, nella quale si parla di uno statuto entrato in vigore in Francia nel 2011 per cui non solo i negozi di elettronica e fornitori di telefoni cellulari devono pubblicare i valori SAR di ogni dispositivo per avvertire i consumatori dei livelli di radiazioni emesse dal prodotto, ma devono anche proteggere la testa dalle emissioni durante le comunicazioni fornendo gli accessori del caso. Tra questi, appunto, gli auricolari per distanziare lo smartphone dal capo.

Per un riassunto dei modelli di iPhone 12 presentati durante l’evento “Hi, Speed”, potete leggere l’articolo apposito.