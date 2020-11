iPhone 12, in arrivo anche il caricatore MagSafe Duo e la custodia a tasca: i prezzi

Con l’apertura dei preordini di iPhone 12 Pro Max ed iPhone 12 Mini, Apple ha anche aggiornato il proprio sito web aggiungendo due accessori MagSafe che erano stati presentati nel corso del keynote dello scorso Ottobre e che ancora non avevano visto la luce: il caricatore MagSafe Duo e le custodie a tasca.

L’alimentatore MagSafe Duo, che permette di caricare in contemporanea Apple Watch ed iPhone attraverso i due diversi connettori, avrà un prezzo in Italia di 149 Euro, e sarà presto disponibile.

Lo stesso varrà anche per la custodia a tasca MagSafe, che attiverà l’interfaccia grafica particolare che mostrerà l’orario anche quando il telefono è in standby. Anche in questo caso gli accessori sono etichettati come “in arrivo”, e saranno disponibili per iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, al prezzo di 149 Euro in diverse colorazioni e finiture.

Sono disponibili anche sul sito web di Apple le custodie Aneu Series e Figura Series di OtterBox per iPhone 12 Mini, iPhone 12 ed iPhone 12 Pro e Pro Max, al prezzo di 49,95 Euro. In questo caso è possibile scegliere tra varie colorazioni e combinazioni, e la spedizione è immediata.

Sulla data di lancio dei nuovi accessori MagSafe, invece, non è giunta alcuna informazione.