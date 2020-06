iPhone 12 in arrivo senza EarPods nella confezione, arrivano le AirPods?

Nuove conferme sulla possibile assenza delle cuffie cablate nella confezione di iPhone 12. Il rumor era già emerso qualche mese fa, e secondo quanto riferito dall'analista Dan Ives di Wedbush Securities, Apple avrebbe preso la decisione definitiva di rimuovere le EarPods dal box.

"I nostri controlli indicano che probabilmente nella confezione di iPhone 12 non saranno incluse le EarPods cablate" si legge nell'articolo, secondo cui anche lo scorso anno il colosso di Cupertino non avrebbe preso alla leggera la decisione di fornirle insieme ad iPhone 11.

Qualche mese fa altri analisti avevano ipotizzato la possibile presenza delle AirPods "classiche" nella confezione di iPhone 12 Pro e Pro Max, ovvero i modelli di fascia più alta, ma al momento non sono arrivate conferme a riguardo.

La cosa certa però è che qualora Apple dovesse decidere di pensionare le EarPods, gli utenti opteranno maggiormente per soluzioni senza fili come appunto le AirPods ed AirPods Pro. La Mela già da qualche anno infatti sta spingendo in maniera importante sull'utilizzo delle cuffie true wireless e senza fili: il via a questa nuova strategia è stato dato con la rimozione del jack da 3,5mm, una scelta all'epoca criticata da molti ma che poi è stata seguita anche dalla concorrenza.

Nel frattempo, sempre dal fronte iPhone 12 ieri sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui iPhone 12 Pro e Pro Max potrebbero includere un display a 120Hz. In termini di design, invece, alcune immagini di iPhone 12 hanno confermato i bordi piatti ed una scocca simile ad iPhone 4.