iPhone 12 è in arrivo, ma potrebbe esserci anche un altro prodotto

La gamma di smartphone iPhone 12 verrà annunciata il 13 ottobre 2020. Ormai questo lo sanno praticamente tutti gli appassionati del mondo degli smartphone e della tecnologia in generale, ma quel che è meno chiaro è se ci saranno altri prodotti a fare compagnia ai dispositivi mobili. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe di sì.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come affermato dal leaker L0vetodream su Twitter, sembra che l'azienda di Cupertino stia pensando di affiancare alla famiglia iPhone 12 il reveal di HomePod Mini. Insomma, quest'ultimo prodotto potrebbe essere svelato durante l'evento "Hi, Speed" che si terrà tra meno di una settimana. Nonostante questo, sembra che non ci sia, per il momento, alcun HomePod 2 in arrivo, dato che l'unico speaker che dovrebbe essere presentato dalla società di Tim Cook sarebbe il succitato HomePod Mini.

Secondo le ultime voci di corridoio, quest'ultimo non sarebbe altro che una variante meno costosa e con dimensioni inferiori dello speaker smart di Apple con assistente vocale Siri integrato, utile per controllare i dispositivi IoT e riprodurre musica. Vi ricordiamo che l'originale HomePod, annunciato nel 2017, non è mai arrivato a livello ufficiale in Italia. Non è chiaro se l'azienda di Cupertino deciderà di estendere la disponibilità con questo modello.

In ogni caso, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 13 ottobre 2020 non è poi così lontano!