iPhone 12 in arrivo senza notch e con 5G nel 2020: ecco come sarà

A circa nove mesi dalla presentazione, che come sempre dovrebbe avvenire nel mese di Settembre, si fa già un gran parlare di iPhone 12, il nuovo smartphone top di gamma 2020 della società di Cupertino che secondo quanto riferito dai colleghi di LetsGoDigital, potrebbe includere delle novità molto interessanti a livello estetico.

Apple infatti ha intenzione di rivoluzionare il design del dispositivo, eliminando una caratteristica che sin dal lancio di iPhone X non è stata mai particolarmente amata dagli utenti: il notch.

L'indiscrezione arriva grazie al China Times, che è stata in grado di raccogliere alcune informazioni al MWC di Shanghai: secondo quanto appreso, i fornitori di Apple starebbero finalizzando lo sviluppo dei display senza notch per gli iPhone del 2020. Il sistema TrueDepth con ogni probabilità sarà integrato direttamente sotto lo schermo, dove gli utenti troveranno anche uno scanner per le impronte digitali in-display. Il Face ID però potrebbe salutare ed essere pensionato dopo appena tre anni.

La fotocamera frontale sotto il display sarà disponibile solo sul modello di punta, il che vuol dire che gli iPhone 12 di fascia più bassa con ogni probabilità utilizzeranno un design in stile iPhone 11.

LetsGoDigital ha scoperto anche tre brevetti presentati da Apple in Giappone, che mostrano un iPhone senza notch. I documenti sono stati pubblicati dal JPO il 23 Dicembre 2019 e comprendono quattro schemi in cui vengono mostrati bordi dello schermo identici su quattro lati. Il display non sembra essere curvo agli angoli: è rettangolare in stile iPhone 8 e precedenti.

La struttura e posizionamento dei pulsanti laterali per l'accensione e la regolazione del volume è praticamente identica agli attuali dispositivi. Non è invece inclusa alcuna foto della scocca posteriore, ma la posizione della fotocamera dovrebbe restare invariata nell'angolo in alto a sinistra.

Nuove conferme anche sull'integrazione del modem 5G. Sembra ormai certo il supporto alla nuova connettività. Per la fornitura della componente Apple si sarebbe affidata a Qualcomm, con cui ha risolto le controversie in corso e Samsung, che è in grado di soddisfare la richiesta. A medio-lungo termine Apple avrebbe però intenzione di sviluppare un proprio modem 5G, il tutto sfruttando l'acquisizione di Intel per 1 miliardo di Dollari.