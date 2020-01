iPhone 12 in arrivo con nuovo Face ID. Addio al connettore Lightning nel 2021?

Gli analisti di Barclays hanno pubblicato un nuovo rapporto secondo cui i nuovi iPhone 12 saranno dotati di un sistema TrueDepth "aggiornato". Ciò vuol dire che il riconoscimento facciale Face ID probabilmente sarà rinnovato ed includerà delle novità molto importanti, su cui però non sono emerse indiscrezioni.

In una nota di ricerca pubblicata da MacRumors, Blayne Curtis, Thomas O'Malley e Baylie Harri sostengono anche che negli iPhone 12 Pro sarà presente un sensore fotografico per il rilevamento 3D degli oggetti basato sul sistema ToF (Time-Of-Flight).

Confermate anche le indiscrezioni emerse in merito alla possibile presenza di 6GB di RAM su iPhone 12 Pro, rispetto ai 4GB presenti su iPhone 11 Pro.

Il cambiamento più significativo sarebbe però stato rinviato al prossimo anno, quando secondo gli analisti Apple eliminerà il connettore Lightning da almeno un modello di iPhone. Non è certa la presenza dell'USB-C, ma un'indiscrezione simile era stata pubblicata anche dal collega analista Ming-Chi Kuo lo scorso mese. Chiaramente, una scelta di questo tipo potrebbe comportare la rimozione degli EarPod dalla confezione, e gli utenti già sognano la presenza delle AirPods. Questo approccio però potrebbe essere adottato solo per i modelli ultratop della linea, e secondo molti si tradurrà in prezzi ancora più elevati.

L'adozione di uno standard di ricarica unico su smartphone potrebbe però diventare obbligatoria, in quanto l'Unione Europea sta valutando la possibilità di imporlo attraverso una legge.