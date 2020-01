iPhone 12: in arrivo quattro modelli, tra cui un '12 Mini'. Ecco come potrebbero essere

E' un nuovo giorno, e come avvenuto più volte ultimamente, emergono nuove indiscrezioni sugli iPhone 12 che Apple dovrebbe presentare il prossimo autunno. A pubblicare le indiscrezioni, condite da tanto di render, i colleghi di LetsGoDigital.

Secondo il sito web olandese la lineup iPhone 12 sarà caratterizzata da quattro modelli. Quello più piccolo avrà uno schermo OLED da 5,4 pollici con doppia fotocamera posteriore, e potrebbe chiamarsi "iPhone 12 Mini", un nome che anche i redattori della testata etichettano come non ancora definitivo. La differenza rispetto ad iPhone SE 2 sarà notevole non solo per questioni puramente di prezzo, ma anche per la scheda tecnica ed il design.

E' previsto anche un iPhone 12 OLED da 6,1 pollici con doppia fotocamera, che è etichettato come "modello standard". Anche l'iPhone 12 Pro dovrebbe sfoggiare lo stesso pannello, ma sulla scocca posteriore sarà presente una tripla fotocamera ed un sensore ToF. Infine, si parla di un iPhone 12 Pro Max con display OLED da 6,7 pollici e stessa configurazione fotografica del Pro.

Confermati quindi i rumor pubblicati qualche mese fa dal popolare analista Ming-Chi Kuo: anche LetsGoDigital si è allineata ed ora è convinta dell'utilizzo di quattro schermi OLED sull'intera gamma di iPhone 12, mentre iPhone SE 2 dovrebbe sfoggiare ancora uno schermo LCD.

Per quanto riguarda il supporto 5G, il sito sostiene che il modem dovrebbe essere presente solo sui modelli in arrivo negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea.

A livello di design, la scocca dovrebbe essere simile ad iPhone 4, con bordi in metallo che saranno prodotti con un processo produttivo diverso. Apple dovrebbe mantenere lo schermo sulla parte anteriore e posteriore, per favorire la ricarica wireless. iPhone 12 dovrebbe anche essere più sottile: il 12 Pro Max secondo quanto emerso avrà uno spessore di soli 7,4 millimetri, il 10% in meno rispetto all'11 Pro Max. Il notch potrebbe essere più piccolo rispetto a quello attuale, mentre è confermata la presenza del Face ID.