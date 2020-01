iPhone 12, in arrivo sei modelli. Due avranno lo schermo LCD?

A pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto secondo cui iPhone 12 potrebbe essere senza notch, emergono nuovi dettagli sulla lineup di smartphone che Apple dovrebbe lanciare nell'anno appena iniziato. Nello specifico, il DigiTimes riferisce che sul mercato arriveranno sei modelli, due dei quali dovrebbero continuare a sfoggiare schermi LCD.

Secondo quanto riferito dalla popolare testata asiatica, quattro varianti saranno basate sui pannelli OLED, mentre la restante parte no. L'indiscrezione proviene direttamente dalla catena di fornitura taiwanese, secondo cui Apple avrebbe inviato anche a TSMC i primi ordini per i moduli delle antenne basate sulla tecnologia InFO_AiP per gli iPhone 5W mmWave.

L'aspetto più interessante della notizia però è senza dubbio quello che riguarda il possibile lancio di sei versioni di iPhone 12, di cui si era già parlato ad inizio mese. Le indiscrezioni trapelate in precedenza però sottolineavano che le principali differenze saranno da ricercare nelle dimensioni degli schermi e la presenza del modulo 5G, che sarà uno degli aspetti su cui il colosso di Cupertino intende puntare, anche per mettersi al pari con la concorrenza.

E' altamente probabile che Apple abbia scelto di mantenere lo schermo LCD solo sui modelli di fascia bassa, per contenere i prezzi e stimolare la domanda. Per le conferme però bisognerà attendere ancora qualche mese.