iPhone 12 in arrivo con super batteria grazie ad un nuovo circuito interno?

Nuova giornata, nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone made in Apple. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Elec, iPhone 12 potrebbe includere una batteria più grande rispetto all'attuale generazione a causa dei circuiti ottimizzati.

Gli iPhone 2020 infatti potrebbero avere un modulo di protezione della batteria personalizzato, che dovrebbe essere circa il 50% più piccolo e sottile rispetto ad iPhone 11. Di fatti, secondo The Elec questo modulo più piccolo potrebbe liberare più spazio interno nei modelli di iPhone 12, il che aprirebbe la strada ad un aumento leggero della capacità della batteria.

Lo stesso rapporto sostiene che il modulo più piccolo con ogni probabilità sarà fornito da ITM Semiconductor, ed aiuta a prevenire sovraccarichi e scariche eccessive. Il chip combina il circuito di protezione con un MOSFET ed un PCB, eliminando la necessità di uno strato di protezione aggiuntivo.

The Elec, in un altro rapporto, sostiene che ITM Semiconductor avrebbe fornito lo stesso modulo anche a Samsung per il Galaxy S11 che sarà presentato nei prossimi mesi.

A giudicare da quanto emerso nelle ultime settimane, Apple dovrebbe lanciare quattro iPhone 12 nel 2020, tra cui un modello da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici ed uno da 6,7 pollici. Tutti e quattro i dispositivi dovrebbero avere uno schermo OLED, supporto 5G ed una scocca simile ad iPhone 4, con massimo 6 gigabyte di RAM, tre fotocamere posteriori ed un sensore ToF.