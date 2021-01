iPhone 12 al di sopra delle aspettative: previste vendite da record nel 2021

iPhone 12 potrebbe guidare un anno da record per Apple. Secondo l'ultimo rapporto, infatti, la nuova lineup di smartphone della Mela potrebbe registrare un aumento delle vendite del 49% rispetto all'anno precedente, nonostante la poca convinzione per iPhone 12 Mini.

Un nuovo report pubblicato dagli analisti di Cowen infatti parla di un aumento sostanzioso della domanda di iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, che consentiranno alla società americana di spedire fino a 55 milioni di iPhone nel primo trimestre del 2021, quattro milioni in più rispetto ai dati registrati dalla generazione precedente.

Questa crescita della domanda per i tre modelli bilancia perfettamente lo scarso riscontro ottenuto da iPhone 12 Mini, che secondo i dati è stato il modello che ha riportato le vendite più basse nel periodo che va da ottobre a novembre, al punto che Apple è stata costretta a correre ai ripari con i partner produttivi per evitare un eccesso di disponibilità.

Alcuni rapporti pubblicati in precedenza parlano di un aumento della produzione del 30% per gli iPhone 12 nella prima metà del 2021. Apple quindi è sulla buona strada per distribuire in tutto l'anno la cifra record di 250 milioni di iPhone, anche grazie agli iPhone 13 che a quanto pare arriveranno nei tempi classici, quindi a settembre.