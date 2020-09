iPhone 12 assente dal keynote Apple di Settembre: è la prima volta dal 2011

Come abbiamo avuto modo di vedere, durante il keynote Apple di ieri pomeriggio non è stato presentato iPhone 12. La notizia era ampiamente nell'aria in quanto i principali leaker del settore erano allineati a riguardo, ma si tratta anche di una prima assoluta.

Per la prima volta dal 2011, con iPhone 4s, Apple salterà la finestra di lancio "classica" di Settembre per i suoi smartphone, ma non disperate.

L'iPhone 12 innanzitutto non è stato cancellato, e con ogni probabilità sarà lanciato e presentato nel corso di un altro keynote che si terrà nel mese di Ottobre. Il CFO Luca Maestri, nel corso della conference call tenuta lo scorso luglio ha confermato i ritardi di iPhone 12, legati alla pandemia di Coronavirus che hanno impedito ad ingegneri e tecnici di lavorare sul dispositivo.

Secondo alcune indiscrezioni, nonostante tali ritardi siano stati praticamente azzerati, il lancio di iPhone 12 dovrebbe comunque avvenire a scaglioni: due modelli infatti potrebbero essere disponibili subito ad Ottobre, mentre gli altri due a Novembre, ma come sempre a riguardo non sono arrivate conferme e bisognerà attendere ancora qualche settimana per saperne di più.

Nel frattempo, le ultime indiscrezioni arrivate da alcuni leaker fanno sapere che iPhone 12 non includerà lo schermo a 120Hz, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza