iPhone 12 attira anche gli utenti Android: in molti pronti a comprarlo, secondo uno studio

Mentre oggi potrebbe arrivare l’annuncio della data di presentazione di iPhone 12, emerge uno studio che dimostra come l’attesa intorno al prossimo smartphone Apple sia elevata. A condurlo il negozio online SellCell, secondo cui un terzo degli utenti Android intervistati sarebbe pronto ad acquistare uno smartphone della serie.

Il sondaggio si basa su un campione di 2.000 utenti Android: il 33,1% sta valutando l’acquisto del prossimo cellulare Apple. Nel 55,9% la ragione principale di questo switch non è il dispositivo in sé, quanto il sistema operativo iOS ed il supporto garantito da Apple con gli aggiornamenti. Il 48,8% cita invece come motivo principale il maggior grado di protezione dei dati personali offerto dai servizi della Mela.

Il 24,7% invece cita come motivo dell’acquisto le “funzionalità migliori”, mentre il 5G è stato nominato solo dal 19% di partecipanti allo studio, di poco sopra al 12,1% rappresentato dall’interfaccia utente. A sorpresa, il 30,9% ha risposto che passerebbe ad iPhone a causa dei "prezzi migliori".

Il 36,9% degli intervistati si è detto disposto ad abbandonare Android per ottenere uno smartphone più compatto, ed in questo frangente si inserisce la seconda domanda: quale iPhone 12 acquisteresti?

Il 48,1% ha scelto l’iPhone 12 Mini da 5,4 pollici, il 22,9% l’iPhone 12 da 6,1 pollici, il 18,1% l’iPhone 12 Pro ed il 10,9% l’iPhone 12 Pro Max .

Nel fine settimana sono emersi i prezzi ed i tagli di memoria degli iPhone 12.