iPhone 12, le batterie saranno più piccole rispetto ad iPhone 11? Svelate le capacità

Dopo le prime informazioni sulla RAM e la memoria di iPhone 12, quest'oggi un altro tassello si aggiunge alla scheda tecnica trapelata di recente sulla nuova generazione di smartphone di Apple: la capacità delle batterie.

Di recente infatti tre dispositivi Apple hanno ottenuto la certificazione, e le documentazioni pubblicate in rete suggeriscono che l'iPhone 12 da 5,4 pollici dovrebbe basarsi su una batteria da 2227 mAh, che per molti però potrebbe essere troppo piccola se si conta che integrerà anche il modem 5G.

Ovviamente le schede non includono i nomi precisi degli smartphone, che sono elencati in questo modo

A2471 - 2227 mAh

A2431 - 2775 mAh

A2466 - 3687 mAh

Le incognite sono tante, in quanto è ormai noto che Apple lancerà tre diversi modelli di iPhone 12. Non è da escludere, secondo molti, che l'iPhone 12 Max e l'iPhone 12 Pro di fascia più alta condividano la stessa batterie, in quanto dovrebbero anche essere accomunati dallo stesso schermo OLED da 6,1 pollici. Altri rumor invece riferiscono che la batteria dell'iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere da 4.400 mAh, quindi non presente nella lista in questione.

Un aspetto interessante però è che le batterie trapelate sono più piccole rispetto a quelle di iPhone 11 (3110 mAh), iPhone 11 Pro (3046 mAh) ed iPhone 11 pro Max (3969 mAh).