iPhone 12: niente caricatore? Apple potrebbe puntare sul cavo rinforzato

I giorni passano e le indiscrezioni su iPhone 12 si fanno sempre più numerose. Dopo il rumor relativo a una possibile presentazione a settembre 2020, si torna a vociferare in merito alla presunta confezione di vendita del prossimo flagship di Apple. In particolare, la società di Cupertino potrebbe inserire un cavo rinforzato.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac (la fonte originale è il portale cinese Chongdiantou), alcuni leaker hanno fatto trapelare le prime foto di questo presunto cavo da Lightning a USB Type-C che dovrebbe essere incluso nella scatola di iPhone 12. Insomma, nel caso le voci di corridoio venissero confermate, Apple "taglierebbe" da una parte per migliorare dall'altra. In ogni caso, c'è da dire che una certa tipologia di utenti sembra non aver preso benissimo il primo rumor legato alla possibile assenza del caricabatterie in confezione. Tra l'altro, potrebbero mancare anche le EarPods.

In ogni caso, la comparsa di queste foto lascia intendere anche che Apple potrebbe proseguire per la sua strada con la prossima generazione di iPhone, continuando a utilizzare una porta Lightning piuttosto che una USB Type-C, come invece si vociferava tempo addietro. Insomma, rumor e leak sembrano andare verso una direzione precisa, ma vi ricordiamo che per il momento non è ancora stato confermato nulla in via ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela.