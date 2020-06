iPhone 12, caricatore USB-C da 20W per i modelli Pro e Pro Max?

Nell’attesa della futura serie iPhone 12 i leak non mancano. Mentre le ultime indiscrezioni parlavano di display a 120Hz per i modelli 12 Pro e 12 Pro Max, ora sembrerebbe confermata la presenza di un caricabatterie da 20W marchiato Apple nella confezione.

Rispetto alla serie precedente, dove il caricatore era un 18W USB-C, l’aumento è lieve ma comunque interessante. La conferma sarebbe giunta da MySmartPrice grazie a una scheda apparsa in un database norvegese. Il caricatore, come si può capire dall’immagine trapelata, è stato ufficialmente registrato con il codice A2247 e sarebbe ancora USB-C. Ciò andrebbe a smentire altri rumors precedenti dovuti ai rapporti pubblicati dal produttore taiwanese Longwell.

Non tutti gli smartphone della serie iPhone 12 saranno dotati di questo caricabatterie, ma soltanto i modelli più costosi 12 Pro e 12 Pro Max, come venne fatto nel 2019 con gli iPhone 11 e i due caricatori da 5W per i telefoni più economici e da 18W. Una scelta molto probabilmente data dalla volontà di offrire un prodotto più interessante a fasce di prezzo più elevate, considerati anche i costi di produzione.

Altre fonti su Twitter come l’utente Jioriku hanno aggiunto che si potrebbero vedere anche batterie più grandi, senza però parlare di specifiche tecniche. Sono dunque informazioni dubbie ma da tenere in considerazione, come anche per i primi leak e render.