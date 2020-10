iPhone 12, il chip A14 Bionic doppia lo Snapdragon 865 Plus nei nuovi benchmark

Un utente di Twitter ha condiviso sul proprio account ufficiale una fotografia che mostra i punteggi registrati dal nuovo chipset A14 Bionic nel benchmark Geekbench 5, e li ha messi a confronto con quelli registrati da uno smartphone basato sul processore Snapdragon 865 Plus di Qualcomm.

L’SoC di Apple ha ottenuto 1596 punti in single core e 4027 punti in multi core, più del doppio rispetto agli 883 e 2179 punti della controparte di Qualcomm.

Il test è stato effettuato il Galaxy Z Fold 2 di Samsung, ed in molti si interrogano sul motivo per cui Geekbench abbia dato un punteggio così basso. La cosa certa però è che la situazione sembra essere radicalmente diversa rispetto ai primi benchmark di iPhone 12 trapelati subito dopo la presentazione, quando l’A12 Bionic aveva deluso rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno.

A favore di Apple giocano anche le ottimizzazioni software che è solita apportare ai propri smartphone.

Sempre dal fronte iPhone 12, quest’oggi è emersa l’indiscrezione secondo cui la colorazione oro sarebbe più resistente a graffi ed impronte digitali.

iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max arriveranno nei negozi il prossimo Novembre, con preordini al via dal 6/11 alle 14:00 anche in Italia. iPhone 12 ed iPhone 12 Pro invece saranno disponibili per gli acquisti in store questo weekend, dal 23 Ottobre.