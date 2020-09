iPhone 12, come sarà la versione da 5.4 pollici? Eccola in un concept video

È già noto a tutti che, almeno secondo i principali rumor diffusi online, la nuova gamma di smartphone iPhone 12 in arrivo sul mercato sarà composta da quattro modelli: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Ma come sarà la variante base da 5.4 pollici? Eccola in un concept video pubblicato dal canale YouTube the Hacker 34.

Intitolato “Meet iPhone 12 mini”, questo breve filmato mostra come potrebbe essere l’iPhone 12 più piccolo se tutti i leak dovessero essere corretti. Ricordiamo la possibile scheda tecnica: processore A14 Bionic con supporto al 5G affiancato da 4GB di RAM e da uno spazio d’archiviazione interno che dovrebbe partire da 128GB fino a 512GB.

Lato fotocamera si parla di due sensori posteriori e uno anteriore tutti da 12MP; infine, la batteria dovrebbe essere da 2227 mAh. Nella confezione però potrebbero mancare le EarPods e anche il caricabatterie, questo perché Apple potrebbe puntare sulla presenza di un cavo rinforzato da Lightning a USB Type-C.

Per il probabile prezzo base di 699 dollari, se la versione da 5.4 pollici di iPhone 12 dovesse essere davvero come nel concept video ci si troverebbe davanti a un ottimo prodotto per tutti coloro che non si trovano bene con le nuove dimensioni standard superiori ai 6 pollici.