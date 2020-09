iPhone 12 potrebbe comparire a sorpresa durante l'evento Apple del 15 Settembre

Mentre le voci sulla presenza di iPhone 12 durante il keynote Apple di martedì continuano ad essere contrastanti, JP Morgan ha diffuso una nuova nota di ricerca in cui afferma che alla fine l'iPhone 12 potrebbe essere mostrato nel corso dell'evento.

La nota di ricerca, notata da AppleInsider e firmata da Samik Chatterjee, "non esclude la possibilità di un annuncio combinato per Watch, iPad ed iPhone il 15 Settembre".

Secondo Chatterjee, il fatto che Apple abbia confermato il rinvio di qualche settimana degli iPhone rispetto alle tempistiche classiche non esclude completamente la possibilità che il dispositivo venga mostrato, in quanto "i rapporti pubblicati in rete indicano una riduzione dei ritardi che dovrebbe consentire all'azienda di spedire alcuni SKU di iPhone a metà ottobre".

Non è da escludere che Apple decida di mostrare iPhone 12 con un teaser durante l'evento, rendendo di fatto lo smartphone una vera e propria sorpresa, soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi tempi. E' notizia di qualche giorno fa che Apple ha ridotto i ritardi accumulati, ma la maggior parte dei leaker sono certi del fatto che il dispositivo non sarà della partita martedì prossimo.

Chatterjee è in linea invece con altri tipster che danno per certa la presenza del nuovo modello di Apple Watch.