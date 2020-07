iPhone 12 a confronto con i modelli precedenti: ecco quanto sarà più grande

Dopo il video di iPhone 12 di ieri, che ha fornito le prime indicazioni sulle linee ed il design del nuovo modello di smartphone made in Apple, oggi arriva una grafica comparativa che ci permette di scendere ancora più nel dettaglio e, nello specifico, mette a confronto il Melafonino con i modelli precedenti.

Come si può vedere nell'immagine presente in calce, gli iPhone 12 da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici vengono confrontati con gli iPhone che Apple ha portato nei negozi nel recente passato.

Nello specifico, l'iPhone 12 da 5,4 pollici risulta essere leggermente più grande rispetto ad iPhone SE, ma più piccolo di iPhone 7, 8 ed SE. L'iPhone 12 da 6,1 pollici invece ha una scocca più alta di iPhone X, e significativamente più bassa dell'iPhone 11 Pro Max, che a sua volta sarà più piccolo (di pochi mm) dell'iPhone 12 da 6,7 pollici che rappresenterà l'offerta top di gamma per il 2020.

Ovviamente come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor, in quanto essendo appunto indiscrezioni potrebbero anche non rivelarsi veritiere, sebbene ormai tutti gli analisti siano concordi sul lancio di quattro distinti modelli di iPhone 12. Ieri è emersa un'altra indiscrezione secondo cui tutti gli iPhone 12 dovrebbero sfoggiare schermi OLED.