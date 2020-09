iPhone 12, la connessione 5G ultraveloce sarà disponibile solo su alcuni modelli?

Un nuovo rapporto pubblicato da Fast Company si sofferma nuovamente sul nuovo iPhone 12 e, nella fattispecie, sul supporto al 5G. Secondo quanto riferito da alcune fonti, solo iPhone 12 Pro godrà del 5G mmWave, che è il più veloce, mentre gli altri modelli si baseranno sulla tecnologia sub-6.

Le ragioni di questa differenziazione sarebbero da ricerca nel fatto che solo gli iPhone più grandi della gamma hanno abbastanza spazio interno per ospitare le antenne e componenti necessarie per implementare il supporto mmWave, oltre che la batteria più grande necessaria per compensare il consumo energetico.

Fast Company sottolinea anche che iPhone 12 Pro Max supporterà la connettività 5G mmWave solo nelle varianti che saranno messe in commercio negli Stati Uniti, Corea e Giappone per ragioni legate alle infrastrutture: allo stato attuale alcuni paesi non dispongono di reti mmWave consolidate e funzionanti, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro.

Le differenze tra mmWave e Sub-6 sono da ricercare principalmente nella velocità di connessione: il primo è in grado di offrire una velocità di 1 GB/s, a fronte di una portata limitata ed infatti è principalmente utilizzato nelle aree urbane anche a causa dei costi. Il Sub-6 5G invece pur essendo più veloce della connessione 4G LTE, è più lento dell'mmWave.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple annuncerà annuncerà tre varianti di iPhone 12 da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici, ma l'arrivo nei negozi non dovrebbe avvenire ad ottobre come di consueto ma qualche mese dopo.