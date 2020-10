iPhone 12, ecco cosa comporta il 5G in termini di autonomia

La presentazione della gamma di smartphone iPhone 12 ha, come al solito, mandato in visibilio i fan dell'azienda di Cupertino e parecchi appassionati di tecnologia. Quest'anno Apple ha puntato molto sull'introduzione del supporto al 5G. Sono in molti, dunque, a chiedersi quanto quest'ultimo vada a influire in termini di autonomia.

Ebbene, stando a quanto riportato da iDownloadBlog e Tom's Guide, i primi test condotti negli Stati Uniti d'America per quel che concerne il 5G hanno fatto rilevare un consumo pari al circa il 20% in più in un periodo di due ore rispetto al 4G LTE.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, i test relativi all'autonomia sono stati svolti dai recensori esteri mediante l'utilizzo di uno script che fa visitare allo smartphone un sito Web diverso ogni 30 secondi, mantenendo la luminosità dello schermo a 150 nit per tutto il tempo. In questo contesto, iPhone 12 sarebbe "durato" 8 ore e 25 minuti, mentre iPhone 12 Pro sarebbe arrivato a 9 ore e 6 minuti.

Per il resto, vi ricordiamo che, come annunciato dal nostro Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye, sul suo profilo Instagram, iPhone 12 Pro è già nelle nostre mani e tra non molto ve lo racconteremo nel dettaglio. Restate, dunque, sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech.