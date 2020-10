iPhone 12 costa più di iPhone 11? Il confronto dei prezzi italiani

L’annuncio dei prezzi italiani di iPhone 12 ha come sempre dato il via ad una serie di discussioni tra gli appassionati di tecnologia. Abbiamo preparato un confronto per capire se realmente i nuovi iPhone 12 costano di più rispetto ai modelli dello scorso anno o meno.

iPhone 11 vs iPhone 12

Partiamo dal modello base. iPhone 12 parte da 939 Euro per la variante con 64 gigabyte di memoria interna, per arrivare ai 989 Euro del modello con 128 gigabyte di memoria ed i 1.109 Euro di quello con 256Gb di storage.

In confronto, iPhone 11 partiva da 839 Euro (64 gigabyte), con la versione da 128 gigabyte in vendita ad 889 Euro e quella con 256 gigabyte a 1009 Euro.

L’incremento di prezzo è di 100 Euro su tutti i modelli, quindi. A pesare potrebbe essere non solo il modem 5G, ma soprattutto lo schermo OLED. Sia iPhone 12 che iPhone 11 infatti condividono un pannello da 6,1 pollici, ma quello dello smartphone 2020 è un Super Retina XDR, mentre quello del suo predecessore è un Liquid Retina HD (LCD).

iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

Prezzi più alti per iPhone 12 Pro, che parte da 1.189 Euro per i 128Gb, mentre il modello con 256Gb sarà disponibile a 1.309 Euro e quello con 512 gigabyte di memoria a 1.539 Euro.

In questo caso è possibile fare il confronto solo con iPhone 11 Pro da 256 gigabyte, che costava 1.359 Euro e la variante con 512 gigabyte di memoria, che è stata disponibile in vendita a 1.589 Euro.

Contrariamente a quanto avviene con iPhone 12, quindi, siamo di fronte ad una riduzione dei prezzi a parità di memoria: iPhone 12 Pro da 256 gigabyte e 512 gigabyte costano 50 Euro in meno rispetto ai pari modelli del 2019.

La versione base, che ha il doppio di memoria (128 vs 64 gigabyte), ha invece lo stesso prezzo di 1.189 Euro.

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

Lo stesso discorso si estende anche ai modelli ultratop: la versione base di iPhone 12 Pro Max offre il doppio della memoria rispetto a quella di iPhone 11 Pro Max (128 vs 64 gigabyte), allo stesso prezzo di 1.289 Euro.

Per i modelli da 256 e 512 gigabyte, invece, il risparmio è di 50 Euro: per i 256gb si è passati da 1.459 a 1.409 Euro, mentre per quella da 512 gigabyte da 1.689 a 1.639 Euro.