iPhone 12 senza EarPods e caricabatterie, ma più caro: ecco i possibili prezzi

Mentre sembra essere praticamente certa l'assenza del caricabatterie da iPhone 12, insieme alle EarPods, sul web trapela un rumor destinato a far storcere il naso a molti: iPhone 12 infatti potrebbe essere leggermente più caro rispetto alla generazione dello scorso anno.

Ne è convinto l'analista Jeff Pu, che in una nota di ricerca inviata a MacRumors ipotizza un prezzo di partenza per iPhone 12 da 5,4 pollici di 749 Dollari, per un incremento pari a 50 Dollari rispetto al modello base di iPhone 11, che partiva da 699 Dollari. Secondo quanto affermato, questo incremento sarebbe legato all'utilizzo degli schermi OLED su tutti i modelli, che insieme al 5G dovrebbe rappresentare la grande novità della nuova gamma.

Pu però sostiene anche che questo aumento di prezzi sarà "accettato dai consumatori" e "non influenzerà la domanda", sebbene preveda qualche polemica nel caso in cui dovessero davvero essere assenti sia le EarPods che il caricatore da parete dalla confezioni.

iPhone 12 da 6,1 pollici dovrebbe partire da 799 o 849 Dollari, 100 o 150 Dollari in più rispetto all'iPhone 11. Bisognerà ovviamente capire come si tradurrà questo aumento sul mercato italiano, dove a causa della tassazione ed il regime fiscale diverso il rincaro potrebbe essere più elevato.