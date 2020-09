iPhone 12, foto dal vivo delle cover: le dimensioni degli smartphone

In seguito all'evento "Time Flies" di Apple, l'attenzione di molti utenti Apple è ora incentrata su iPhone 12, grande assente della conferenza. Non sorprende, dunque, che stiano arrivando sempre più informazioni su quest'ultimo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, sono state pubblicate online delle foto relative alle cover per iPhone 12 realizzate da Totallee, un brand che da parecchi anni prepara delle custodie per gli smartphone di Apple. Potete vedere quattro immagini interessanti in calce alla notizia, dato che vengono usati iPhone appartenenti alle precedenti generazioni per comprendere meglio quali saranno le effettive dimensioni di iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max.

Ebbene, nella prima foto in alto a sinistra si vede che iPhone 6 non riesce a "entrare" nella cover destinata all'iPhone 12 da 5,4 pollici, nonostante il succitato smartphone disponga di uno schermo da 4,7 pollici. Insomma, Apple potrebbe aver ridotto particolarmente le dimensioni e reso più "moderno" il design, un aspetto che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

La seconda foto, ovvero quella in alto a destra, mostra invece un iPhone X inserito all'interno della cover destinata ad iPhone 12 Max (6,1 pollici). A quanto pare, sembra che le dimensioni dei due modelli siano più o meno le stesse. In basso a sinistra c'è invece un iPhone 11 Pro (5,8 pollici) inserito in una cover dedicata a iPhone 12 Pro Max (6,7 pollici). In questo caso, si può notare una certa divergenza in termini di dimensioni.

Infine, in basso a destra si può notare un iPhone 11 Pro (5,8 pollici) inserito nella cover per iPhone 12 Pro (6,1 pollici). A quanto pare, le dimensioni sono molto simili. Insomma, sembra proprio che Apple abbia lavorato per ridurre le dimensioni dei dispositivi e al contempo aumentare la diagonale dello schermo. Per il momento non ci sono ancora conferme da parte della società di Cupertino e non si sa nemmeno quando verrà annunciata la gamma iPhone 12. Forse ad ottobre 2020, ma staremo a vedere.