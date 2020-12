iPhone 12, Galaxy A41 e TV LG OLED da 55' in offerta su eBay

Ancora offerte di Natale per eBay. Il colosso degli e-commerce in giornata odierna propone delle promozioni molto interessanti su alcuni smartphone ed un TV LG OLED da 55 pollici, che possono essere acquistati a prezzi molto interessanti.

Partendo da iPhone 12, la variante con 128 gigabyte di memoria interna nella colorazione blu è disponibile ad 899,99 Euro, rispetto ai 989 Euro di listino. La propost arriva da un venditore che ha il 100% di feedback positivi e che garantisce la consegna a casa entro martedì 15 Dicembre per coloro che effettueranno l'ordine nel corso dei prossimi giorni. Vengono anche dati 30 giorni per effettuare la sostituzione, con venditore che paga le spese di restituzione.

In offerta troviamo anche lo smartphone Galaxy A41 nella configurazione 4/64GB, ovviamente espandibili attraverso microSD, al prezzo di 189,99 Euro. Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni di cui abbiamo parlato poco sopra: il venditore è lo stesso ed accetta anche PayPal come metodo di pagamento.

Infine, citiamo anche l'offerta sul TV LG OLED 55GX da 55 pollici, che è disponibile a 1.599,99 Euro. In questo caso il rivenditore ha il 97,3% di feedback positivi, con consegna stimata tra il 16 ed il 21 Dicembre 2020. Di listino il TV costa 1.899,99 Euro, quindi il risparmio è di 300 Euro.