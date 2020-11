iPhone 12, la gamma si aggiorna: arrivato iOS 14.2.1 in Italia

Dopo aver rilasciato la versione 14.2 iOS per tutti a inizio novembre 2020, Apple torna ad aggiornare gli iPhone con un nuovo update, già arrivato anche in Italia.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear, la società di Cupertino ha avviato il rollout dell'aggiornamento alla versione 14.2.1 di iOS 14, che mira a correggere alcune problematiche emerse nel corso delle ultime settimane. Scendendo maggiormente nei dettagli, questo update è stato rilasciato principalmente per risolvere la problematica sofferta da iPhone 12 mini, che non consentiva il corretto funzionamento del touch screen nella lockscreen. In particolare, sembra che lo schermo non rispondesse, apparentemente in modo casuale, in alcuni frangenti.

In ogni caso, stando ad Apple, l'aggiornamento ad iOS 14.2.1 ha risolto il problema. Inoltre, l'azienda di Tim Cook afferma che l'update contiene dei fix per altri bug, tra cui quello che non consentiva di ricevere alcuni MMS e quello che causava problemi con l'utilizzo degli apparecchi acustici "Made for iPhone". Insomma, siamo dinanzi a un update correttivo che non porta con sé particolari novità in termini di funzionalità.

Vi ricordiamo che potete aggiornare lo smartphone recandovi nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. In questo caso, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'update è stato rilasciato solamente per i possessori di uno smartphone della gamma iPhone 12.