iPhone 12 sarà in grado di dire ai non vedenti se c'è qualcuno vicino e la loro distanza

Dopo la presentazione dell’intera gamma di smartphone di fascia alta iPhone 12, gli sviluppatori di casa Apple hanno continuato a lavorare sul nuovo sistema operativo iOS 14 in dotazione per sfruttare a pieno le feature del dispositivo. Tra queste, l’ultima introdotta sfrutta la fotocamera per rilevare la presenza e la distanza delle persone.

Tale funzionalità è apparsa nell’ARKit di Apple, in cui il team addetto allo sviluppo di feature per l’accessibilità ha cercato modi innovativi per utilizzare il sensore LiDAR presente su iPhone 12 Pro e Pro Max. Il risultato è questo sistema, introdotto nell’app Magnifier a partire dall’ultima beta 14.2 rilasciata di recente, in grado di dire all’utente non vedente se ci sono persone in vista e quanto sono distanti, aggiornandosi continuamente durante il movimento di una delle persone. Un esempio lo ha mostrato Matthew Panzarino tramite Twitter e lo potete vedere anche in calce all’articolo.

L’insieme di suoni stereo emessi in base alla direzione in cui la persona è nel campo visivo della fotocamera, infine, aiuta a comprendere la distanza effettiva. Per rendere l’esperienza d’uso ancora migliore, il sistema permetterà di impostare toni corrispondenti a determinate distanze o zone limitrofe; ma c’è anche una ulteriore funzionalità che sarà ancora più utile, ovvero vibrazioni di brevissima durata (come dei piccoli impulsi) che diventano più frequenti quando qualcuno si avvicina a noi.

I limiti sono chiari: non solo non si potrà capire se c’è qualcuno dietro di noi, ma il sistema richiede pure un’immagine decente sulla fotocamera grandangolare e con una luminosità sufficiente per identificare la persona; inoltre, attualmente sembrerebbe essere disponibile soltanto per iPhone 12 Pro e Pro Max, dunque non accessibile a utenti con versioni più economiche. In ogni caso, la funzionalità rimane pur sempre un ottimo passo avanti per i non vedenti possessori di smartphone.