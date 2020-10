iPhone 12 potrebbe includere, a sorpresa, il Touch ID sul tasto laterale

Con la conferma dell’evento Apple del 13 Ottobre, è ufficialmente iniziata la marcia d’avvicinamento verso iPhone 12. E se la maggior parte delle specifiche sono ormai note da tempo, quest’oggi è emerso un rumor a sorpresa: il dispositivo potrebbe includere il Touch ID sul tasto laterale.

Sono tante infatti le fonti che hanno pubblicato l’immagine che mostriamo in calce, in cui viene mostrato un iPhone 12 di lato e viene posto l’accento sul pulsante d’accensione, in cui è integrato il sensore perle impronte digitali. Ovviamente non si tratterebbe di una novità assoluta, dal momento che vari produttori di smartphone Android utilizzano questa configurazione, ma è chiaro che rappresenterebbe una novità assoluta rispetto a quanto emerso.

L’obiettivo di Apple, secondo molti, sarebbe di rimuovere il notch per il Face ID per integrare direttamente nello schermo lo scanner biometrico per le impronte digitali. A giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle passate settimane, però, anche quest’anno negli iPhone 12 dovrebbe essere presente il sistema di riconoscimento facciale.

Nel corso dell’evento della prossima settimana, però, Apple potrebbe presentare anche altri dispositivi che giungeranno nei negozi nel corso della stagione natalizia, tra cui le AirPods Studio e gli AirTags. Con l’avvicinarsi alla data fatidica, e tanto attesa da molti, i rumor sui contenuti del keynote sicuramente prenderanno maggiormente quota.