iPhone 12 ed iPhone 12 Mini in offerta su eBay: quasi 300 Euro di sconto!

Tornano nuovamente in offerta su eBay gli iPhone 12 ed iPhone 12 Mini. I due dispositivi della società di Cupertino, infatti, possono essere acquistati a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino, ma vediamo di cosa si tratta.

iPhone 12 da 64 gigabyte, nella colorazione White è disponibile a 699,90 Euro, un prezzo davvero molto conveniente se si tiene conto che il prezzo di listino per lo stesso modello è di 939 Euro.

Molto interessante anche l'offerta su iPhone 12 Mini, che sempre nella variante con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 599,90 Euro, dagli 839 Euro di listino. Anche qui, siamo di fronte ad un prezzo molto interessante su uno smartphone che, però, non sembra essere stato molto apprezzato da parte degli utenti Apple, ed infatti non è un caso che gli ultimi rumor emersi sul mercato vogliono il colosso di Cupertino pronto a ridurre la produzione ed a dire addio alla linea nel 2022. Nel 2021, comunque, sul mercato dovrebbe comunque approdare un iPhone 13 Mini, ma per le conferme di rito sarà necessario attendere ancora qualche mese.

Su entrambi i dispositivi viene garantita la garanzia cliente di eBay che permette di ottenere il rimborso in caso di mancato arrivo a casa.