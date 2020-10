iPhone 12 ed iPhone 12 Pro disponibili da oggi nel listino TIM

Con il debutto in data odierna degli iPhone 12 e 12 Pro negli Apple Store e nelle catene d’elettronica, i due smartphone della società americana possono essere acquistati anche nel listino TIM.

L’operatore telefonico ha infatti ha annunciato che, per consentire ai suoi clienti di provare le performance del 5G, offrirà importanti vantaggi a coloro che decideranno di acquistare uno dei nuovi iPhone 12 con l’offerta TIM Advance 5G. Inoltre, per coloro che non rinunceranno ad avere sempre l’ultimo modello di iPhone, TIM offrirà la formula “TIM NEXT”.

L’offerta è già nota agli utenti e consente ai clienti che acquistano il nuovo iPhone 12 a rate di sostituirlo l’anno prossimo con il modello che sarà disponibile nel 2021, l’iPhone 13.

Inoltre, TIM consentirà a coloro che sceglieranno iPhone 12 con “TIM NEXT” e con le offerte di rateizzazione di provare per tre mesi la propria rete 5G.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il 5G su iPhone 12 consentirà di scaricare gli aggiornamenti con i dati mobili.

Ciò che resta da capire è che tipo di disponibilità sarà garantita con i nuovi iPhone 12: secondo alcune indiscrezioni le scorte di magazzino potrebbero essere limitate a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto ad Apple a rinviare di un mese il lancio.