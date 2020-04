iPhone 12 ed iPhone 12 Pro: i nuovi render mostrano design e novità

Sebbene il lancio di iPhone 12 sia in bilico a causa dei ritardi legati al Coronavirus, sul web continuano ad emergere render ed indiscrezioni sulla nuova lineup di smartphone della società di Cupertino.

Il sito web Sveteapple ha creato le immagini che proponiamo in calce, che mostrano come potrebbe essere l'iPhone 12 Pro anche in 3D. Le linee sono piatte, e riprendono quelle di iPad Pro ed iPhone 4, di cui si parla da tempo.

Svetapple inoltre sostiene che l'iPhone 12 Pro sarà più sottile di un millimetro e più elegante rispetto ad iPhone 11 Pro. Secondo i redattori, però, Apple potrebbe essere costretta a ridisegnare la batteria se intende mantenere la capacità; inoltre, il posizionamento dello slot per le SIM potrebbe cambiare.

Per quanto concerne le opzioni di colore, alcuni rumor riferiscono che con iPhone 12 potrebbe debuttare anche con la nuova colorazione blu, ma nelle immagini vengono mostrate anche altre tonalità di colore, tra cui verde oliva, bianco e grigio.

Nuove conferme anche per la riduzione del notch su iPhone 12 Pro e Pro Max, mentre anche i render in questione pongono l'accento sull'aggiunta di un quarto sensore al comparto fotografico posteriore, che con ogni probabilità sarà lo scanner LiDAR già visto su iPad Pro.

Svetapple afferma che all'80% gli iPhone 12 avranno questo aspetto, ma come sempre vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze.